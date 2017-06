Apesar de sua construção simplória, este imóvel da rua Juruá no bairro do Pari é nesta rua a última representante de casas do início do século XX que ainda permanece de pé. Apenas as suas janelas foram substituídas por outras menores e mais atuais. O imóvel é habitado.

Neste mesmo quarteirão, o São Paulo Abandonada já catalogou dois outros imóveis, confira:

Veja o mapa deste local:



Visualizar São Paulo Abandonada em um mapa maior