Casas – Rua Sousa Caldas 204 a 214

As regiões do Pari, Brás e Belenzinho são ótimas para observarmos casas antigas. Muitas delas estão mal conservadas e até com sua arquitetura um tanto quanto alteradas, mas ainda é possível encontrar belas construções do início do século 20, como este conjunto de três casas geminadas.

Localizadas bem no final da Rua Sousa Caldas, já bem próximas da Rua João Boemer, estas três residências antigas são verdadeiras preciosidades do bairro do Belenzinho. Tratam-se de construções típicas do bairro, geminadas, estreitas, com porões e as entradas laterais.

Aliás, observar estas casas permite uma deliciosa viagem no tempo, quando nossas vizinhanças eram mais tranquilas e havia uma certa preocupação em fazer residências belas e agradáveis de se observar. Apesar de serem relativamente simples, há um capricho na composição da fachada que pode ser notada nos detalhes sob a janela e também pelos belos azulejos que a cercam e que também ornam o frontão e as laterais próximas à entrada da sala.

Além destes detalhes, que dão um charme todo especial para a bela arquitetura das residências, há outro detalhe que podemos encontrar na fachadas dos três imóveis que hoje caíram em desuso, mas que eram não só comuns como muito utilizadas até o início dos anos 60. As caixas de entrega de pão, leite e até de carne, como podemos conferir na fotografia a seguir.

Era uma época bem diferente, sem a correria dos dias de hoje que infelizmente nos acostumamos. As entregas de pão, leite e em alguns bairros, de carne, eram entregues a domicílio, tão logo o sol nascia, para que ao despertar as famílias já tivessem em seu lar pão e leite frescos para o café da manhã e também carne para almoço e/ou jantar.

Este é uma região que a especulação imobiliária ainda não chegou com muita força e esperamos que, quando ela chegar, estas preciosidades do bairro sejam preservadas para a posteridade. São Paulo não pode perder estas riquezas de seu passado.

Parabéns ao(s) proprietário(s).

Veja mais fotos das residências (clique na miniatura para ampliar):