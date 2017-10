Sobrado de 1912 – Rua Tenente Pena, 212

Um outro problema tão incômodo para os imóveis antigos quanto a demolição é a descaracterização. Por toda cidade, inúmeros imóveis que resistiram aos ataques especulativos, muitas vezes não sobreviveram preservados mesmo ainda estando de pé.

São imóveis cujos donos, muitas vezes que sem conhecimento da importância do bem que possuem, acabam por impor reformas modernizantes que mudam a fachada do imóvel para sempre, quebrando o elo com o patrimônio histórico.

Na rua Tenente Pena, bairro do Bom Retiro, há um imóvel que ajuda bastante a entender:

No caso deste belo sobrado a descaracterização ainda está parcial, mas começa aos poucos a modificar muito a fachada.

No piso superior, há muitos anos já houve a substituição das ampas janelas originais, em madeira, por outras menores que são nada mais do que pequenos vitrôs. Enquanto isso, no térreo as portas comerciais originais – que eram quatro – foram trocadas por duas portas de aço e uma janela.

Mais ao fundo na extensão do imóvel a parede teve alterações, criando-se duas novas janelas que no dia das fotos estavam fechadas também com portas de aço.

Na entrada do comércio foi instalado azulejos, o que é mais uma deterioração. Por fim, no frontão, já caiu uma parte central. Com o passar dos anos e mais reformas, é possível que este imóvel perca totalmente o vínculo com sua arquitetura original.

Que a descaracterização pare por ai. É preciso conscientizar os proprietários de imóveis com características antigas da importância de, ao invés de modernizá-los, preserva-los com sua formatação original.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):