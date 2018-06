São Paulo Antiga na aquarela de Wasth Rodrigues

José Wasth Rodrigues foi um dos grandes nomes das artes plásticas do Brasil e entre seus inúmeros trabalhos destacam-se o brasão de armas da Cidade de São Paulo¹ e inúmeros registros artísticos do período colonial brasileiro.

São estes registros, aquarelas, que em meados da década de 1950 foram transformados em belíssimos cartões postais de São Paulo, onde eram vistos locais como a Rua do Rosário, Ordem Terceira do Carmo, Largo de São Francisco e outras localidades que ou já mudaram de nomenclatura ou foram demolidas.

Há pouco tempo encontrei em um antiquário da cidade uma coleção fechada com as 25 aquarelas que viraram postais.

Fiquei encantado com a qualidade do papel e com o estado de conservação deste produto de mais de meio século, novíssimo.

Abaixo, disponibilizo todas as imagens para vocês, e fica aqui uma pergunta: conseguem identificar todos os lugares retratados nas aquarelas ? As duas postadas ai em cima já dei a dica, o resto é com vocês.

Galeria – clique na imagem para ampliar:

Espero que estas imagens tenha ajudado você a conhecer esta outra cidade de São Paulo que havia aqui antes de nós e que praticamente não quase mais nada de pé.

Nota:

1 – O Brasão de armas de São Paulo desenvolvido por José Wasth Rodrigues foi devido a sua vitória, em 1917, de um concurso público da prefeitura paulistana a cidade escolher o seu símbolo de armas. Clique aqui e conheça a história deste concurso.