São Paulo pelas lentes de Mike Lovelock

A Cidade de São Paulo é visitada anualmente por milhares pessoas. Seja pelo turismo ou por viagem de negócios a capital paulista recebeu impressionantes 15.4 milhões de pessoas em 2017 *¹ número que representou um crescimento 6,6% em relação ao ano interior.

Sendo assim, podemos imaginar o grande número pessoas que todos os anos fotografam os mais diversos pontos turísticos e cenas cotidianas de São Paulo, a partir de diferentes pontos de vista.

Aqui no São Paulo Antiga já publicamos em algumas ocasiões fotografias de turistas estrangeiros que estiveram neste canto da América do Sul em outras épocas, como as fotos de postos de combustíveis paulistanos que adquirimos para nosso acervo ou então as imagens realizadas pelo norte-americano Roger Wollstadt na década de 1970.

Agora, chega a vez de publicar as imagens de outro norte-americano: Mike Lovelock.

Morador de Salt Lake City (UT), Lovelock esteve no Brasil durante os anos de 1968 a 1970.

Na ocasião esteve baseado em cidades como São Paulo, Ribeirão Preto e Campinas locais onde desenvolveu sua atividade como missionário. Ele ainda visitou outras cidades brasileiras, entre elas o Rio de Janeiro (foto ao lado).

Durante o período em que permaneceu nestas cidades Lovelock esteve sempre acompanhado de sua câmera fotográfica, o que permitiu que realizasse ótimas fotografias do cotidiano urbano.

São estas imagens que ele ofereceu gentilmente para publicarmos. Vamos a elas ?

Clique na fotografia para ampliar em um tamanho maior.

BÔNUS – Abaixo duas imagens extras, da cidade paulista de Ribeirão Preto:

Nota:

*1 – Segundo números e dados fornecidos pelo Observatório de Turismo, da SP Turis.