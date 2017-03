O bairro da Penha costuma dar ao visitante a impressão de ser uma cidade do interior. A região é relativamente tranquila, tem ruas estreitas e sinuosas, muitas igrejas e várias instituições tradicionais, como o Colégio São Vicente de Paula.

E é neste bairro que ficam duas das mais suntuosas construções da fé católica em São Paulo: a Basílica Nossa Senhora da Penha e o Seminário da Penha. E é sobre este último que falaremos neste artigo.

Com a grande vocação católica da Penha, que é repleta de igrejas, pensou-se no final da década de 1940 em erguer um edifício para servir de convento. Com sua conclusão no início da década de 1950, as autoridades religiosas responsáveis pela construção acabaram achando que o imóvel ficou grande demais. Com isso decidiram transformar a edificação em um seminário para padres redentoristas.

Na época de sua construção, os moradores do bairro se engajaram completamente na iniciativa tanto com a mobilização de pessoal para a empreitada, como para a arrecadação de dinheiro que foi fundamental para a conclusão do audacioso projeto.

Foco de formação de muitos sacerdotes o seminário foi vendo seu público diminuir à medida que outros novos seminários foram sendo abertos pelo Brasil. Em certo momento, na década de 1970, começou a ficar ocioso e foi desocupado pelos redentoristas. Vazio, foi alugado em 1979 pela Prefeitura do Município de São Paulo, pra ser a sede da Administração Regional Penha (o que hoje chamamos de Prefeitura Regional). O local foi ocupado pelo poder municipal por alguns anos, até que mudou definitivamente para uma outra parte do bairro em meados dos anos 1980.

Com a saída da administração regional o edifício do antigo seminário ficou vazio por alguns anos, sendo posteriormente ocupado pelo Hospital Nossa Senhora da Penha, que utilizou o imóvel para ampliar suas atuações. O hospital permaneceu no local até o final da década de 1990.

Com o imóvel fechado, começaram os rumores de que o antigo seminário seria vendido e demolido, para dar lugar a edifícios. O fato que parecia uma mera especulação do bairro tomou ares perigosos quando em 2009, pouco após uma visita do DPH (Departamento de Patrimônio Histórico) sugerir que a edificação viria a ser tombada.

Após essa visita, começou uma batalha pelo edifício. De um lado os moradores e entidades do bairro em prol da preservação antigo seminário. Do outro lado Toninho Paiva, vereador totalmente descompromissado com a história da Penha, autoridades da igreja e membros de uma construtora.

Toda essa briga pelo seminário foi exaustivamente noticiada aqui pelo São Paulo Antiga e está a disposição dos leitores. Nossa participação junto a entidades do bairro, foi importante para afugentar o risco de demolição do imóvel.

Desde então o processo de tombamento segue e, ao menos por enquanto, os penhenses podem dormir tranquilos sem ter um de seus principais patrimônios em risco. Veja abaixo três galerias de fotos do seminário da Penha.

Crédito das imagens: Eduardo Morelli

GALERIA 1 – FOTOS EXTERNAS (clique para ampliar):

GALERIA 2 – FOTOS INTERNAS (clique para ampliar):

GALERIA 3 – DETALHES DIVERSOS (clique para ampliar):