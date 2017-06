Sinagoga Israelita Brasileira (Mooca)

A diversidade religiosa do Brasil é refletida também no cotidiano de sua maior cidade, São Paulo. Todas as grandes religiões mundiais estão bem representadas por aqui, como também as menos conhecidas. Uma que se faz presente de maneira ampla na capital paulista é o judaísmo.

E os templos judaicos não se fazem presentes apenas em Higienópolis e Bom Retiro. Eles também estão em outros bairros como a Mooca:

A Sinagoga Israelita Brasileira é uma das mais antigas construções da rua Odorico Mendes. Pequena e simples a sinagoga tem suas origens relacionadas com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Otomano.

Sua construção foi possível com a chegada de um grupo de judeus sefaradim orientais ao Brasil. Eles vieram ao país divididos em dois grupos de idiomas, o árabe e o ladino (língua ibérica semelhante ao castelhano).

Enquanto o grupo que falava ladino dirigiu-se para o bairro de Higienópolis, os que falavam a língua árabe e eram originários de Sidon, no atual líbano, se radicaram na Mooca.

A ORIGEM DESTA SINAGOGA

A construção da Sinagoga Israelita Brasileira da Mooca deu-se em 1930, após a liberação e autorização da planta do templo religioso, em expediente público do dia 10 de de junho de 1930 (recorte de jornal ao lado).

Ainda no mesmo ano, apenas alguns meses depois da autorização, a sinagoga foi inaugurada, sendo um importante ponto de encontro da comunidade judaica sefaradim de regiões como Mooca, Cambuci e Brás.

Inclusive, a grande leva de imigrantes judeus para esta região levou a criação, alguns anos depois, de outra sinagoga na mesma rua, esta segunda sendo denominada União Israelita Paulista.

A SINAGOGA ATUALMENTE

A pequena sinagoga da rua Odorico Mendes precisa de um pouco mais de atenção. Sua fachada, toda feita de pastilhas brancas e azuis, está precisando de alguma manutenção.

Mesmo assim ela tem uma arquitetura bastante interessante, com o estilo típico de outras pequenas sinagogas que vemos em outros bairros paulistanos e também em outras cidades.

Este trecho da rua Odorico Mendes, especialmente diante da sinagoga, era bastante degradado com casas bem deterioradas. Recentemente, a área melhorou bastante desde que um condomínio foi construído ali. Não seria uma boa hora para a limpeza e recuperação da fachada ?

Veja mais fotos internas da sinagoga (clique na imagem para ampliar):

Fotos: Camilo Zayit Seleguini