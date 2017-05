Demolido – Sobrado ACP de 1909

O ataque à memória iconográfica da Cidade de São Paulo parece não ter mesmo fim. Todo dia somos informados de esta ou aquela demolição, muitas vezes não conseguindo chegar a tempo de sequer registrar uma imagem do imóvel para a prosperidade. No caso que relatamos aqui, pelo menos conseguimos fotografar em três momentos distintos: antes, durante e depois da demolição.

Inaugurado em 1909, este antigo sobrado estava localizado até meados de junho de 2012 no número 726 da Rua Voluntários da Pátria, em Santana. Construção que resistiu por 103 anos, não conseguiu sobreviver à gana do paulistano por vagas de estacionamento. No final de maio ele começou vagarosamente a ser demolido, até que no final do mês seguinte nada mais restava no local, exceto saudades e tristeza por uma construção tão antiga e bela que enfim desapareceu.

Não dá para entender porque construções tão antigas são ignoradas pelo CONPRESP ou pelo CONDEPHAAT, são justamente estes órgãos que deveriam fazer algo para proteger estas construções. A região ao redor do novo prédio do Arquivo Público do Estado possui vários imóveis centenários e nenhum deles é tombado. Volto a repetir o que costumo dizer: Que política pífia e falida de tombamento temos na capital paulista!

No frontão do sobrado demolido três iniciais davam a dica dos possíveis proprietários e construtores em 1909: ACP (veja a imagem na galeria ao final do artigo). O que será que significavam estas letras ? Será que um dia saberemos, ou é mais um imóvel fadado ao esquecimento ? Abaixo o local fotografado em 09/07/2012.

A arquitetura antiga paulistana vai desaparecendo de nossos olhos, escapando de nossas memórias como areia entre nossos dedos. Triste.

Veja fotos do sobrado antes e durante a demolição (clique na miniatura para ampliar):

