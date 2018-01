Sobrado – Avenida da Liberdade

O segundo quarteirão da Avenida Liberdade, na calçada do sentido Paraíso e partindo da Praça João Mendes, tem uma série de imóveis antigos construídos logo nos primeiros anos do século 20.

Quase todos estão com suas fachadas bastante preservadas, mantendo seu interessante estilo arquitetônico com o passar de todos estes anos. A grande maioria destes imóveis são sobrados de uso misto, com o piso superior para destinação residencial e o térreo para comércio.

Atualmente o térreo permanece para a mesma atividade, enquanto boa parte dos andares superiores viraram pequenos hotéis (daqueles bem baratos) e que são frequentemente utilizados por prostitutas que ganham a vida na Praça João Mendes e arredores.

No frontão do imóvel, no andar superior, encontra-se as inscrições ˝AG˝ ou ˝GA˝, que remeteria aos donos originais. Infelizmente temos poucos registros antigos do local e o máximo que conseguimos voltar foi a 1961, quanto encontramos uma loja com o nome de Casa Ana Maria funcionando no número 98, sendo que o imóvel vai deste número até o 104. Recebemos, inclusive, a informação que foi residência de importante médico, mas não foi possível checar.

De qualquer maneira, trata-se de um dos importantes exemplares da região. Lindo de se ver. Abaixo mais uma imagem: