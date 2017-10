Sobrado Comercial – Alameda Cleveland

Já que apresentamos um sobrado comercial em mau estado de conservação, que tal esse bem diferente do anterior, e que por sua vez está localizado no bairro de Campos Elíseos ?

Este interessante imóvel está nos números 685 a 689 da Alameda Cleveland, bem próxima à esquina da Alameda Ribeiro da Silva.

De acordo com as informações que apuramos foi construído na década de 1930. Originalmente projetada para uso misto, com comércio ou indústria no térreo e uso residencial no piso superior, atualmente tem fins estritamente comerciais.

Chama bastante atenção o fato do sobrado estar absolutamente preservado, com todas as características e ornamentos da fachada mantidos originais. As únicas alterações são nas portas comerciais, que foram trocadas por outras mais modernas.

Veja mais fotos (clique para ampliar):