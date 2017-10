Sobrado Comercial – Avenida Alvaro Ramos

Atrás do Cemitério da Quarta Parada, que antigamente era conhecido como Cemitério do Brás, existe ainda muitos imóveis antigos. Por alguma razão a área ainda não foi tão descaracterizada pela ação especulativa e por isso podemos encontrar algumas construções interessantes.

Como esta aqui, na Avenida Álvaro Ramos:

Localizado bem na esquina desta avenida com a rua Manuel Pereira Lobo, esse sobrado da primeira metade do século passado precisa de um boa reforma ou restauração, mas é muito bonito.

Localizado no número 1612 a 1618, o sobrado é (ou era) de dupla função, possivelmente funcionando como residência no piso superior e de estabelecimento comercial no térreo.

Há alguns anos encontra-se fechado, mas aparentemente é habitado na parte de cima. Seria bastante interessante vê-lo ao menos com sua fachada restaurada.

Veja mais fotos (clique para ampliar):