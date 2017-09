Sobrado do Largo Coração de Jesus recebe restauro

Uma excelente notícia para o patrimônio histórico e para a cidade de São Paulo.

Construído em 1898, o sobrado localizado no Largo Coração de Jesus com a Alameda Barão de Piracicaba, um dos mais antigos do bairro de Campos Elíseos, começou a ter sua fachada restaurada:

O aviso do início das restaurações partiu de Flávio Torres, empresário e um dos proprietários do imóvel, que há décadas pertence a sua família desde que foi adquirido por seu pai, já falecido.

As obras são realizadas pela empresa Companhia de Restauro, uma das mais renomadas do Brasil e que em seu portfólio tem projetos como o restauro do Palácio das Indústrias, hoje Catavento Cultural, e atualmente está à frente do restauro de um palacete na Alameda Santos.

O restauro do imóvel partiu de decisão dos proprietários após verem seu sobrado ser vandalizado durante as ações de desocupação da região por parte dos usuários de crack, no último mês de abril.

O São Paulo Antiga está acompanhando de perto o restauro e irá trazer novidades sobre as obras de tempos em tempos, até sua conclusão.

Conheça a história deste imóvel e veja mais fotos clicando aqui.