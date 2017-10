Sobrado – Rua Campinas do Piauí

Passeando recentemente pelo bairro de Itaquera em busca de casas antigas interessantes para fotografarmos, encontrei novamente esse misterioso sobrado localizado na rua Campinas do Piauí:

Na primeira vez que passei diante dele, há seis anos, ele estava do mesmo jeito – talvez com um ou outro vidro quebrado a menos – mas tinha uma grande árvore na calçada que não facilitava muito para fotografar.

Desta vez não havia mais árvore alguma na calçada. Por alguma razão a arrancaram, e não foi devido as fios, já que a fiação aérea está instalada do outro lado da rua.

Todavia a ausência dela permitiu-me fotografar o imóvel. Por quanto tempo será que ele está nesta condição ? Qual seria o motivo ?

Condições de conservação à parte, me chama muito atenção o estilo aplicado a construção. Trata-se de um imóvel de arquitetura única e bem curioso, com a estrutura ocupando o lote por completo.

Com um estilo que aparente ser do final dos anos 1970 ou início dos 1980, o imóvel tem um andar superior bem peculiar, inclusive com um grande vitrô cujo lado externo é côncavo.

Finalmente, lá no alto, há o que parece ser uma espécie de sótão com um estilo que destoa um tanto dos andares baixos, devido a ausência da cerâmica que imita tijolos aparentes.

Apesar da situação que se encontra, achei este imóvel de Itaquera muito interessante. Qual será a história dele ?