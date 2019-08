Em São Paulo existem diversas ruas que são bem conhecidas pela sua intensa movimentação noturna, com bares, restaurantes e casa de shows e espetáculos. Uma dessas ruas fica no bairro de Santa Cecília.

Mesmo assim, essas vias ainda possuem casas que em meio ao caos e barulho noturno, sobrevivem como residências, como esta a seguir:

Localizada no número 33 da Rua Canuto do Val, esse charmoso sobrado antigo é uma das preciosidades desta rua que está bastante tomada por edifícios e também pelos inúmeros estabelecimentos da empresária Lilian Gonçalves, filha do cantor Nelson Gonçalves.

Esta mistura entre estabelecimentos comerciais e residências em uma área densa como esta rua de Santa Cecília, mostra o quanto a capital paulista é despreparada em questões de zoneamento.

Imagine-se no lugar de um morador de uma casa como esta. Um dia sua vida tranquila é simplesmente devastada por estar cercada de bares ao seu redor, com pessoas estacionando em sua porta, som alto, conversas. Isso jamais deveria acontecer, mas é o que ocorre.

O resultado disso é a desvalorização dos imóveis residenciais e uma consequente especulação imobiliária que só é benéfica para alguns poucos, interessados em uma maior adensamento da região ou na compra da área que por ventura se desvalorize.

No caso desta quadra da Rua Canuto do Val as discussões contra a empresária Lilian Gonçalves são frequentes. Enquanto há vizinhos que a apoiem, outros vão justamente na direção contrária, questionando se esta “tomada da rua” é realmente benéfica ao bairro ou apenas para a dona da rede Biroska.

Essa discussão deveria ser mediada pela prefeitura antes da expansão dos negócios, buscando um equilíbrio entre moradia e diversão. Mas o lapso de ação da prefeitura só beneficia um lado da corda, justamente o lado de quem tem o poder econômico. Resumindo: o morador sempre sai perdendo.

Particularmente, como alguém que estuda a cidade, acho as iniciativas da empresária pífias em relação ao legado cultural. A dita “calçada da fama” é simplória, desprovida de elemento histórico e até cafona, sendo que me parece mais adequada para promover seus restaurantes do que as memória artísticas.

São Paulo às vezes me lembra um faroeste urbano.

Abaixo dois links interessantes sobre as rusgas da empresária e seus vizinhos.