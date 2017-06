Sobrado – Rua General Couto de Magalhães, 470

Conteúdo atualizado em 16/06/2017 – Veja no final da página

Uma cidade em constante transformação e sem qualquer planejamento urbano como São Paulo, gera incontáveis cicatrizes em seu espaço. E estas marcas que maculam a paisagem paulistana são notadas das mais distintas maneiras, como construções vizinhas com visuais absolutamente incompatíveis entre si, calçadas desniveladas, fiação exposta, prédios sem qualquer critério entre altura e espaço e, principamente, construções abandonadas.

E é de uma construção abandonada em particular que escrevo hoje. Trata-se de um sobrado, localizado na esquina das Ruas Mauá e General Couto de Magalhães, que está fechado e em triste situação de abandono há vários anos, mesmo sendo um bem tombado de nossa cidade.

Oriundo do final do século 19, o sobrado já foi residência em sua porção superior por muitos e muitos anos. Já no nível térreo sempre esteve dedicado ao comércio, com lojas de roupas femininas, armarinhos entre outras atividades. Imagine o quanto não valia e era cobiçado este ponto comercial no início do século 20, quando a Estação da Luz vivia seu auge ? A fotografia abaixo, de aproximadamente 1920, dá uma visão bem diferente de hoje.

Voltando para o tempo atual, é possível entender o porque do abandono e desvalorização da região. Foram décadas de administrações municipais (e estaduais) totalmente incompetentes em lidar com questões não só urbanas, mas sociais, que deixaram por anos a histórica e bela região da Luz em completo esquecimento. Não se vai muito tempo e o entorno da estação era repleta de malandros, prostitutas e muita sujeira.

A recuperação está vindo, mas muito lentamente. Já se passa pouco mais de uma década desde que começou-se a falar de Nova Luz, mas ela ainda não chegou de verdade. É inegável o potencial da região não só como um pólo cultural, mas também como pólo comercial. Recuperar urgentemente prédios históricos, como este velho sobrado, já seria um passo muito importante.

Veja mais fotos deste imóvel (clique na miniatura para ampliar):

Crédito das fotografias: Glaucia Garcia de Carvalho

Atualização 14/08/2013:

Parace que bons ares estão soprando para o velho armazém do século 19. Há pouco mais de dois meses o imóvel começou a ser recuperado. A foto abaixo, tirada em 4 de agosto de 2013 mostra a construção já bem melhor do que as outras imagens.

Estamos acompanhando todo o processo e à medida que tivermos mais novidades a respeito da restauração iremos atualizando este artigo.

Atualização 16/06/2016:

Passado três anos desde que a reforma começou, podemos dizer que o resultado é insatisfatório ou, no mínimo, decepcionante. Apesar da recuperação dar vida ao local, não é condizente com a história da edificação.

Como reformar está ok, como restauro não. Veja foto: