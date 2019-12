Quando pensamos na Rua Il Sogno di Anarello localizada na Vila Mariana, a primeira coisa que surge em nosso pensamento é o famoso e restaurante que leva o nome da rua fundado por Giovanni Bruno (1935-2014). Mas por ali também existem algumas construções antigas interessantes, como esta:

Localizados nos números 26 e 36 estes dois sobrados geminados são bastante interessantes e com uma arquitetura pouco usual ali naquela região.

Apesar do sobrado do número 36 estar um tanto quanto alterado, com grandes na porta e em uma das janelas e uma famigerada janela de alumínio no andar superior, a residência do número 26 mantém-se totalmente preservada nos aspectos originais, chamando atenção para o pequeno portão de madeira que restringe o acesso à diminuta área entre a calçada e a porta de entrada do imóvel.

Ambas as residências possuem porão e as janelas que aparentemente iluminam as escadas dos sobrados compartilham a mesma moldura na fachada, algo muito elegante. Eu acredito que se ambos fossem pintados da mesma cor ficariam mais interessantes, mas as cores bem distintas escolhidas também deixam a fachada muito agradável.

Veja mais fotos (clique para ampliar):