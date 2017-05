Sud Mennucci nasceu em Piracicaba em 20 de janeiro de 1892, filho de um casal de italianos de Lucca que chegaram ao Brasil como imigrantes em 1888. Sud foi professor, geógrafo, sociólogo, jornalista e escritor.

Em 1910 iniciou sua carreira no magistério, lecionando numa escola em Cravinhos; entre 1913 e 1914 esteve em Belém do Pará ajudando na reorganização das Escolas de Aprendizes de Marinheiros. Mais tarde (1914-19) atuou como professor público em Porto Ferreira, onde conheceu sua esposa Maria e se casou em 1917.

No ano de 1920, comandou o recenseamento escolar em São Paulo, a partir do qual foi possível localizar os núcleos de analfabetismo do Estado e dividir o território paulista em quinze delegacias regionais de ensino. Em seguida, assumiu a Diretoria da Delegacia Regional de Ensino de Campinas e em 1922, a de Piracicaba.

Entre 1925 e 1931, Sud Mennucci fez carreira como redator e crítico literário do jornal O Estado de S. Paulo. Neste último ano, ele assumiu pela primeira vez a Diretoria-Geral de Ensino de São Paulo, cargo equivalente hoje à Secretaria de Estado da Educação. Ele voltou a ocupar o cargo em 1933 e de 1943 a 1945.

Entre suas atividades na administração do sistema paulista e como jornalista e escritor, Sud destacou-se no comando do Centro do Professorado Paulista, criado em 1930, e que atualmente é uma das principais associações docentes de São Paulo. Foi seu presidente de 1931 a 1948. Foi também diretor da Imprensa Oficial do Estado entre os anos de 1931 e 1948.

Como escritor, seu maior livro foi A Crise Brasileira de Educação, alcançando o prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1933. Escreveu também livros e artigos defendendo o ensino rural. Teve no total 5 filhos. Morreu em 1948, com 56 anos, na sua casa na Vila Mariana, em São Paulo.

Livro conta biografia de Sud Mennucci com detalhes:

Uma extensa biografia de Sud Mennucci foi produzida pelo seu neto, o escritor paulistano Ralph Mennucci Giesbrecht. No livro é possível conhecer toda a trajetória de Sud, desde sua infância até sua morte em 1948, passando por episódios marcantes ao longo de sua vida.

Serviço:

Título: Sud Mennucci: Memórias de Piracicaba, Porto Ferreira, São Paulo…

Autor: Ralph Mennucci Giesbrecht

Preço: R$80,00 (165 páginas)

Onde: Diretamente com o autor, através do email: ralph.giesbrecht@gmail.com