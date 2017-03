Teatro das Nações / Dercy Gonçalves

Os teatros em São Paulo não tem uma vida fácil. Ficam sujeitos aos mais variados problemas e muitas vezes estão muito distantes um do outro, isolados até. Este isolamento geralmente deixa os teatros em locais cujo ambiente nem sempre é propício para mantê-lo operando por muito tempo. Diferente, por exemplo, da Broadway em Nova Iorque ou mesmo da Avenida Corrientes na Avenida Argentina. Teatros mais próximos um dos outros estimula o turismo, a concorrência e por consequência a qualidade das peças exibidas.

O Teatro das Nações é um exemplo de estabelecimento artístico que não sobreviveu ao seu ambiente. Teatro das antigas, era localizado no número 1737 da Avenida São João, no bairro de Santa Cecília. Conhecido principalmente pela exibição de peças infanto-juvenis, o teatro de São Paulo teve como principal entrave a sua continuidade o tétrico Elevado Costa & Silva que foi construído diante de sua fachada, trazendo consigo um trânsito que não era habitual, a proibição de se estacionar diante da sala e a degradação conhecida da região que afetou também os demais estabelecimentos comerciais e edifícios do entorno. O Teatro das Nações teve seu auge nas décadas de 50 e 60, e por muitos anos até fechar também foi conhecido como Teatro Dercy Gonçalves.

O teatro lutou por muitos e muitos anos mas não resistiu a decadência que o Minhocão lhe impôs e foi perdendo seu público a cada ano que passava, fechou as portas em meados dos anos 90. Por muitos anos, o estabelecimento ficou fechado e emparedado, como mostram as duas fotografias a seguir:

O Teatro das Nações até janeiro de 2010 (clique nas fotos para ampliá-las):

Abaixo, fotografias do Teatro das Nações quando ele ainda funcionava (clique nas fotos para ampliá-las):

O fim derradeiro em março de 2010 (clique nas fotos para ampliá-las):

O antigo teatro foi completamente demolido e deu lugar a mais um estacionamento. Do antigo teatro, apenas o palco ao fundo é possível ainda ser identificado. Confiram as novas e tristes fotografias:

Confira no mapa a localização do teatro:



