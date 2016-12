Toco dá seu adeus definitivo

Uma das principais danceterias paulistanas, apesar de fechada desde 1997, começou a ser demolida: a Toco

Localizada na Praça da Conquista, no coração da Vila Matilde, a Toco foi inaugurada em 1972 e transformou-se em um marco significativo na vida noturna paulistana, especialmente entre os anos 1980 e os primeiros anos da década de 1990.

Com capacidade de cerca de 4000 pessoas, a Toco mesmo assim vivia lotada e com muita gente do lado de fora, que aproveitava para então paquerar e se divertir tanto na própria praça como nos famosos estabelecimentos vizinhos como o Pilequinho ou a Sorveteria Chup´s, que existe até hoje. Lá dentro, o salão era conhecido por abrigar uma grande pista, mezanino e uma parafernália de luzes e sons que jamais fora vista antes na zona leste paulistana.

A Toco foi responsável pela popularização de ritmos e bandas famosas, sendo também responsável por organizar no Brasil, show de bandas como Information Society, A-Ha, KC and the Sunshine Band, Queen, Technotronic e muitas outras. Esses shows foram organizados por eles mas realizados em outros espaços maiores, como estádios de futebol.

A casa recebia público não apenas da Vila Matilde, mas de toda a cidade. Entre os frequentadores do bairro, destacava-se principalmente os alunos do Colégio São José de Vila Matilde, localizado poucos metros da danceteria.

A Toco encerrou suas atividades em 1997, deixando um sem número de órfãos de uma boa casa noturna na zona leste. Nos anos seguintes o local abrigou bingo, igreja evangélica e até uma nova danceteria, chamada Espaço Datoko, mas sem o mesmo sucesso da primeira.

O dia 12 de dezembro 2016 ficará marcado com o mais derradeiro final da Toco. A demolição que começou e já se encerra não deixará rastros do que um dia foi uma das mais importantes danceterias que São Paulo já teve.

Deixa saudades aos frequentadores desde 1997, mas deixará ainda mais saudades a partir de agora…

Agradecimento a Leandro dos Santos pelas imagens e aviso sobre a demolição.

Abaixo este vídeo super bacana sobre a Toco: