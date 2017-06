Touradas em São Paulo

Quem visita a Praça da República nos dias atuais, possivelmente nem imagina que há pouco mais de 100 anos atrás a área servia de palco para um outro tipo de atividade: as touradas.

Esta prática que muitos defendem como esportiva, mas que aqui no São Paulo Antiga entendemos como detestável, já foi um acontecimento consideravelmente corriqueiro na capital paulista. Salvo raríssimas exceções, as touradas ocorriam na atual Praça da República.

A primeira tourada em São Paulo aconteceu quase dois séculos atrás, em 1832. Na época o evento foi uma comemoração pela inauguração de um Hospital de Alienados – destinada a doentes mentais – na esquina da rua Aurora com rua de São João (hoje avenida São João). Era o período imperial brasileiro e a Praça da República tinha um nome bem diferente: Largo dos Curros.

A primeira tourada já começou com um saldo trágico. Um famoso toureiro daquele tempo, conhecido como “Tan-Tan” faria a principal e mais esperada apresentação, a última. Aos olhos do público paulistano Tan-Tan não pareceu tão hábil como foi alardeado e a plateia começou a gritar “à unha, à unha”, que literalmente significa agarrar e vencer o touro com as mãos.

Irritado com o público, Tan-Tan foi com tudo para cima do touro e logo formou-se uma grande nuvem de poeira na arena. Quando esta baixou foi possível avistar o toureiro bastante ferido, mas segurando a cabeça do animal. Tan-Tan foi, enfim, festejado pela multidão que o assistia mas não teve muito tempo para comemorar. Expelindo muito sangue pela boca, devido aos ferimentos, ele morreu momentos depois.

Depois desse acontecimento trágico, São Paulo ficou quase sem touradas até o ano de 1877 quando a prática voltou à cidade. Inicialmente fraco e com touros velhos e fracos, o evento foi se aprimorando com o decorrer dos anos.

Em 28 de novembro de 1865, um vereador paulistano sugeriu e conseguiu aprovar a mudança do nome do velho Largo dos Curros para Largo 7 de Abril. A mudança serviria para homenagear a abdicação de d. Pedro I, ocorrida em 7 de abril de 1931.

Este novo nome ao local seria mantido até 1889, quando uma vez ocorrida a Proclamação da República, vários nomes de logradouros públicos que faziam menção ao império foram removidas. Nascia a Praça da República.

Com uma reformulação na Praça da República entre 1900 e 1902, a arena de touradas também recebeu melhorias, visando comportar mais público. Toda a estrutura de arquibancadas da arena era de madeira.

Na rara foto acima, feita por Edgard Egydio de Souza em 1902, podemos ver o quão popular era este evento. As arquibancadas estavam completamente tomadas pelos paulistanos.

Abaixo, é possível conhecer o programa desta tourada, publicada no jornal Correio Paulistano na véspera e também no dia do acontecimento:

Com a popularização dos teatros e também dos cinematógrafos alguns anos depois, as touradas foram aos poucos deixando de ser uma grande atração para o público. Foi também nesta época que países como Chile e Argentina decidiram banir as touradas de seus territórios, ante a crueldade do evento.

No Brasil as touradas foram proibidas mais ou menos na mesma época, mas não foi este o único motivo para o fim da arena em São Paulo. Desde a inauguração do Viaduto do Chá, em 1892, o chamado centro novo, onde se localiza a Praça da República, começou a desenvolver-se e ser urbanizado.

Esta urbanização trouxe também o incômodo por parte destes moradores pela prática das touradas. Na mesma praça também se encontrava a Escola Normal (Caetano de Campos), inaugurada em 1894. Tudo isso somado contribuiu pelo fim das touradas.

Uma estátua por ali homenageando os touros, que tanto sofreram no local, não seria em vão.

CURIOSIDADES:

:::: São Paulo não era a única cidade brasileira que mantinha a prática de touradas. Naquela época, quase todas as grandes cidades brasileiras dispunham de arenas, fossem elas planejadas ou improvisadas. As mais famosas, além da capital paulista, ocorriam nas cidades de Rio de Janeiro (então capital federal) e Belém do Pará.

:::: Além das touradas, outros eventos que maltratavam os touros também aconteciam. Em 1910, mesmo sob protestos de parte da população, ocorreu uma bárbara luta entre um leão e um touro dentro de uma jaula. Quem será que venceu este espetáculo grotesco ?

:::: Eventualmente ocorriam corridas de touros fora da arena da Praça da República. Algumas delas ocorreram em em fevereiro de 1903 no bairro do Brás. Para a corrida foi utilizada a rua Carneiro Leão.