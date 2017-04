Uma verdadeira viagem no tempo, retrato da região central de São Paulo que hoje só é possível encontrar nas fotografias de Militão Augusto de Azevedo.

A Travessa Noschese, localizada próxima da Câmara Municipal e da Avenida 23 de Maio, é o último exemplar de uma cidade antiga que ainda sobrevive no centro. Rua estreita e angulosa que não foi preparada para receber automóveis, calçadas estreitíssimas e construções bastante antigas.

A pequena rua é o que sobrou no local da antiga Sociedade Anônima Comércio e Indústria “Souza Noschese”, cuja fábrica se destinava à produção de artigos de ferro esmaltado para uso doméstico. Parte desta indústria ainda está no local, já bastante desfigurada, funcionando como estacionamento. Já as casas apresentadas nas fotografias eram residências de seus funcionários e, apesar de passado tanto tempo, estão em bom estado de conservação.

Nas imagens da galeria abaixo, você poderá observar um pouco mais desta travessa com sua rua estreita, a antiga fábrica do lado esquerdo, e as residências do lado direito, além da presença de art noveau nos portões das casas. Você vai observar um centro da Cidade de São Paulo que praticamente já desapareceu por completo, restando apenas esta rua como uma espécie de museu a céu aberto.

É preciso que está via e suas construções recebam o tombamento histórico o quanto antes por representar um local único, cena de uma cidade que não existe mais.

Veja outras fotos deste local (clique na miniatura para ampliar):