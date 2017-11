Se tem um bairro que podemos considerar eclético, é o bairro do Ipiranga. Por ali há de tudo um pouco, como o Museu do Ipiranga, o Clube Atlético Ypiranga, fábricas, casarões, instituições religiosas centenárias, prédios modernos e, em um passado recente, até uma fábrica de material bélico. Apesar disso, aos poucos o bairro vai perdendo sua característica diversa, com algumas fábricas que vão desaparecendo e dando lugar a novos edifícios.

Localizado no número 310 da Rua Tabor, a Trefilaria Artub é mais uma das antigas e tradicionais fábricas do bairro do Ipiranga a fechar as portas ou a mudar de endereço. Muito conhecida na região, a fábrica permanecia em atividade no local até, pelo menos, no ano passado quando visitamos a área pela primeira vez.

No domingo 20 de julho de 2013, quando já nos preparávamos para publicar o imóvel, fomos informados pelo leitor Alexandre Linares que o local começou a ser demolido, junto com a bela residência vizinha que parecia pertencer aos mesmos donos. No local, surgirá algum novo empreendimento.

Haviam muitos anos que a fachada da velha trefilaria apresentava sinais abandono. Grafite e pichação ocupavam praticamente todos os espaços disponíveis na fachada do imóvel, transformando-o numa espécie de mural. Apesar disso, sobreviviam na fachada algumas lembranças do passado, como a placa de rua com o nome Tabor na grafia antiga (veja foto anterior), uma placa escrito “Tubos” coberta de tinta no ponto mais alto da fachada e o antigo luminoso com o nome do estabelecimento, que trazia um charme nostálgico da São Paulo pré Lei Cidade Limpa.

Tudo isso está indo embora, levando junto um pouco da história operária do bairro do Ipiranga. Não sabemos se a velha trefilaria irá reabrir em outro endereço ou se encerrou de vez suas atividades, mas temos certeza de que a fábrica estará para sempre no coração dos moradores do Ipiranga como um estabelecimento que por muito tempo colaborou com a prosperidade da região. Já deixa saudades.

Explicando: Trefilaria é uma fábrica onde se faz a trefilação, processo de fabricação de arame e barras finas de metal. O processo de trefilação consiste em puxar o metal através de uma matriz, por meio de uma força de tração a ele aplicada na saída da matriz.

Veja mais fotos da antiga Trefilaria Artub:

