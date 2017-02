Breve história fotográfica da TV Tupi

“ZYE 439, Canal 4, São Paulo, emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina” – Os mais jovens acostumados com a liderança da Rede Globo de Televisão podem achar estranho, mas nos anos 70 era a TV Tupi que detinha o título de maior rede de televisão do país. Fundada em 18 de setembro de 1950, ainda no canal 3, por Assis Chateaubriand, foi um canal que marcou profundamente a história da televisão no Brasil.

Em 1960 passou a operar no canal 4, onde permaneceu até 1980 ao ser tirada do ar pelo DENTEL (Departamento Nacional de Telecomunicações), quando a TV Tupi SP e outras seis concessões da mesma rede foram cassadas. O dia 18 de junho de 1980, marcou o fim da emissora, com funcionários lutando até o último minuto para manter a Tupi no ar.

Apesar de pouco conhecida pelas gerações mais novas, a TV Tupi formou grande parte dos atores, roteiristas, produtores, diretores e técnicos que hoje estão espalhados pelas mais variadas emissoras de todo o Brasil. Para relembrar esta emissora histórica, o São Paulo Antiga está disponibilizando um acervo raro de 30 fotografias de programas e atores que marcaram a trajetória do Canal 4. Essas fotografias são de nosso acervo e foram digitalizadas para este artigo.

1 – Na foto abaixo, Paulo Goulart, Nicette Bruno e grande elenco em foto promocional da novela “Papai Coração”, de 1976.

2 – Abaixo, duas fotos da marcante novela “Éramos Seis”, de 1977, com o saudoso Gianfrancesco Guarnieri e Nicette Bruno

3 – Nádia Lippi, uma das mulheres mais belas do Brasil nos anos 70, Glauce Graieb e Lisa Vieira, que integravam o elenco da novela “Um dia, o amor”, exibida entre 1975 e 1976.

4 – “Os Pankekas” foi uma divertida “nacionalização” dos famosos Três Patetas feita pela TV Tupi. O trio, da esquerda para a direita, com Roni Cócegas, Sandrini e Mário Alimari interpretavam respectivamente Maionesi, Michelin e Feregueti. Também rendeu um filme bastante divertido, chamado “Os Pankekas e o Calhambeque de Ouro”

5 – Abaixo, o saudoso Carlos Augusto Strazzer e a atriz Wanda Stefânia, do elenco de novelas da Rede Tupi.

6 – Nas três fotografias abaixo, cenas da novela “Vila do Arco”, de 1975.

7 – Abaixo, cena da novela “O Velho, o Menino e o Burro” exibido entre 1975 e 1976. Dionísio Azevedo interpretava o Velho Gui e Douglas Mazzola o garoto Peto.

8 – Antônio Fagundes (de velhinho) e Maria Isabel de Lizandra em cena da novela “O Machão”, exibida entre 1974 e 1975. Esta novela começou a ser exibida em preto e branco e alguns meses depois de estar no ar passou a ser transmitida em cores.

9 – Abaixo duas fotografias da novela “O Julgamento”, de 1976. A primeira, uma das fotografia oficiais do elenco, com Eva Wilma, Toni Ramos (de padre), Carlos Zara (vestindo jaqueta) , Ewerton de Castro, Cláudio Corrêa e Castro (de suspensório), e Adriano Reys (de óculos). A segunda, uma cena da atriz Eva Wilma em um cemitério (nesta foto mantemos a marcação em caneta vermelha que era usada para corte da imagem na diagramação de jornal). Uma curiosidade desta novela é que o ator Kadu Moliterno participa, mas na época da TV Tupi ele usava o nome de Carlos Eduardo.

10 – Uma fotografia do programa “O Circo”, de 1975. Na foto, Paulo Goulart (a esquerda), Aizita Nascimento (direita) e Ankito (palhaço).

11 – Na foto abaixo, não identifiquei a novela (ajudem!) mas o elenco é, da esquerda para a direita, Liana Duval, Laerte Morrone, Carlos Koppa e Tereza Sodré.

12 – Na foto abaixo, Geraldo Del Rey e Alberto Viana. Não havia identificação na foto, ajudem a descobrir qual é a novela.

13 – Nesta foto, cena da novela “Meu Rico Português”, de 1975. Aparecem, em sequência, Paulo Figueiredo, Chico Martins, Márcia Maria e Jacira Sampaio.

14 – Cena do programa “Clube dos Artistas”, em 1975.

15 – Nesta sequência, duas fotografias da novela “Xeque-Mate”, exibida entre março e outubro de 1976.

16 – Agora, duas fotografias da novela “Ovelha Negra”, exibida pela Tupi entre junho e setembro de 1975.

17 – Elaine Cristina (centro da foto) em cena na novela “Ídolo de Pano” exibida entre 1974 e 1975.

18 – Cena do programa “Agência Lig-Pag”. Ajudem a identificar os atores da foto.

19 – Elizabeth Gasper e Raul Cortez em cena da novela “Tchan, a Grande Sacada”, exibida entre 1976 e 1977.

20 – Sílvio Francisco, John Herbert e Ana Rosa em cena da novela “O Sheik de Ipanema”, exibida em 1975.

21 – Programa Halleluiah, exibido em 1973. Na primeira foto destaque para os cantores Fagner e Silvio Brito.

22 – Programa “Mulheres”.

23 – Para encerrar, esta fotografia de 1979 com Rubens Furtado, diretor geral da Rede Tupi e Walter Avancini, na época superintendente de programação e produção.

Mate ainda mais a saudade da nossa querida TV Tupi, com esta sequência de vinhetas da emissora utilizadas nos anos 80: