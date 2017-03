Viaduto Santa Ifigênia pede socorro

Definitivamente não é fácil ser patrimônio histórico na Cidade de São Paulo. Falta de manutenção, pichação e insegurança é presença garantida em boa parte destes que deveriam estar impecavelmente cuidados.

E assim, um dos mais conhecidos cartões postais paulistanos está em péssimo estado de conservação. Inaugurado em 1913, o Viaduto Santa Ifigênia sofre com o abandono e a deterioração de sua estrutura, em mais uma mostra de descaso com o patrimônio público.

Há muitos anos sem reforma, restauro ou mesmo manutenção preventiva, o viaduto acumula uma série de problemas que podem ser observados por qualquer cidadão que o cruza ou passa de automóvel por baixo dele.

Para notar o abandono nem é preciso estar sobre o viaduto. Já de uma certa distância, as pichações na parte nos arcos, grades e colunas de sustentação (foto anterior) dão a primeira má impressão do viaduto. Já ao caminhar pelo viaduto – elo entre os largos São Bento e Santa Ifigênia – o descaso fica bem mais evidente:

O piso do viaduto está, em quase toda sua extensão, em péssimo estado de conservação, como é possível observar na fotografia acima. As pastilhas que revestem o cimentado se desprenderam e dão um visual de descaso.

Como se não bastasse o prejuízo visual a um patrimônio histórico paulistano, ainda há o risco de acidentes leves, como tropeços ou mesmo quedas. Alguns trechos estão bem deteriorados.

Outro problema de abandono que foi possível observar, é na escadaria que liga uma das laterais do viaduto às ruas do Seminário e Brigadeiro Tobias. Com buracos, desníveis e seu emborrachamento solto em vários degraus, é uma dificuldade descer por ali sem tropeçar, problema que se agrava se a pessoa tiver algum problema de mobilidade.

Além da deterioração estrutural, crime e comércio ilegal tomam conta do viaduto em praticamente toda sua extensão.

Enquanto imigrantes de origem chinesa ou latino americana vendem roupas, adereços, brinquedos e acessórios como pendrives, outros mais ousados vendem celulares roubados, como iPhones e até tablets. Boa parte deles é visível ser produto de furto, já que são vendidos a preços baixíssimos (encontramos um iPhone 5s à venda por R$300,00) e geralmente sem carregadores ou embalagens.

Outro problema que observamos por ali é da alçada estadual: segurança. Durante toda nossa permanência no local além de não observamos nenhum policial sequer caminhando pelo viaduto, que é bastante frequentado por turistas brasileiros e estrangeiros, que usam a excelente vista que o local oferece para tirar fotos.

Questionamos a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura, para saber se existe algum projeto de restauração ou reforma do Viaduto Santa Ifigênia e recebemos a seguinte nota:

NOTA

A subprefeitura Sé fará uma vistoria no Viaduto Santa Ifigênia para verificar os problemas apontados pela reportagem e, dependendo do que for apurado, será levado ao conhecimento dos órgãos responsáveis pela conservação e manutenção, visando viabilizar projeto de recuperação do viaduto, que deverá ser aprovado pelos órgão de preservação do patrimônio histórico, entre eles, o Conpresp. Em relação às pichações, os mesmos órgãos responsáveis pela conservação e manutenção destes patrimônios precisam elaborar laudos para indicar os métodos e produtos adequados para a execução da limpeza. A Subprefeitura Sé ressalta que o serviço de varrição é realizado diariamente no local.

Atenciosamente,

Assessoria de Imprensa

Subprefeitura Sé

Esperamos que realmente possamos ver esta importante obra viária e cartão postal paulistano recuperado por completo. Não é aceitável encontrar o viaduto nas condições atuais. Em relação ao serviço de varrição mencionado na foto, foi possível confirmar que realmente a varrição no viaduto é bastante eficiente. Nesse caso o problema é por conta de parte da população que não tem educação e joga lixo no chão.

Veja mais fotos do Viaduto Santa Ifigênia (clique para ampliar):