Do velho hipódromo da Mooca, demolido há décadas, uma das pouquíssimas coisas que sobreviveram fisicamente foi o nome da rua, que ligava a antiga praça da esportes à Avenida Rangel Pestana, no vizinho Brás.

E mesmo a Rua do Hipódromo hoje é apenas uma pequena fração da charmosa rua de outrora. As casas e estabelecimentos elegantes daqueles tempos já praticamente não existem mais, substituídos por estacionamentos, pontos comerciais de aparência pouca agradável e algumas poucas casas remanescentes daquele período áureo.

Construída nos primeiros anos do século 20, esta simpática residência antiga localizada no número 88 da Rua do Hipódromo é uma das últimas sobreviventes daquele período em que a região atraia a elite paulistana para a velha praça esportiva, seja para as famosas corridas de cavalo ou mesmo para desfiles militares, que ocorria com certa frequência por lá em datas como 7 de setembro e 15 de novembro.

Detalhe da fachada

Apesar de estar precisando de um bom trato na fachada, a casa está em ótimo estado de conservação, preservando todos os elementos originais tanto no frontão, quanto no madeiramento das janelas e nos gradis dos portões.

Uma preciosidade dessa deveria já estar tombada como patrimônio histórico municipal. Aliás deveria existir alguma espécie de “gatilho automático” onde quando restasse apenas um ou duas casas com idades superiores há 50 anos em uma rua, estas por sua vezes deveriam entrar em processo de análise para tombamento.

Não faz muito tempo duas de suas vizinhas foram abaixo conforme registramos aqui no site. É necessário evitar que esta tenha o mesmo destino.

Abaixo veja mais fotos do imóvel.