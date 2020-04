A figura de Ayrton Senna está imortalizada na memória não só dos brasileiros como de pessoas do mundo todo como aquele que foi um dos grandes pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos.

Não tivesse ele morrido tragicamente naquele fatídico 1º de maio de 1994 no Grande Prêmio de Ímola, na Itália, sua carreira teria sido ainda mais ruidosa do que foi.

Pilotagem à parte, Senna foi um pessoa como qualquer um de nós e além disso um cidadão paulistano, nascido no bairro de Santana. Antes e durante sua fantástica carreira era comum vê-lo em algumas ruas de nossa cidade, seja em uma de suas residências ou mesmo em seu escritório.

A foto abaixo é bastante conhecida na internet quando se pesquisa sobre imagens do piloto e sempre recebemos aqui ela por e-mail ou pelas redes sociais.

Foto: Divulgação / Acervo de Armando Botelho

Esta fotografia sensacional, de meados da década de 1980, mostra um Ayrton Senna bem jovem diante de uma casa bastante charmosa. Mas onde será que está localizada ?

O imóvel em questão é o antigo escritório comercial do piloto e fica localizada no bairro de Vila Maria (Alta), especificamente no número 96 da Rua Dr. Edson de Mello, a fotografia abaixo mostra o imóvel atualmente:

clique na foto para ampliar

Construída em 1970 a casa está até hoje preservada e mantida tal qual era na época em que o Ayrton Senna dava expediente por ali. Trata-se uma residência térrea bastante ampla em terreno de 601 metros quadrados.

O local foi um dos locais da infância do piloto e posteriormente abrigou a Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos LTDA empresa que cuidava dos negócios envolvendo Senna.

Após a morte de Ayrton o local se transformou em um espaço totalmente dedicado à memória do piloto, com fotografias e muita memorabilia. Até 2013 funcionou ali a TAS – Torcida Ayrton Senna.

Na foto o cartão de visitar de seu empresário

É realmente uma pena ver este imóvel que tem tanta importância para a vida do piloto não ter qualquer referência hoje em dia a isso. Os vizinhos mais antigos até sabem sobre quem este ali por tantos anos, mas a maioria desconhece.

De acordo com as informações do blog Ayrton Senna Vive no jardim tinha um busto dedicado ao piloto mas foi furtado. Para perpetuar a memória do piloto o Instituto São Paulo Antiga está preparando o pedido para a instalação de uma placa de identificação junto à Prefeitura de São Paulo, através do projeto municipal Memória Paulistana.

clique na foto para ampliar

A boa notícia é que se você é um grande fã de Ayrton Senna você pode alugar o imóvel, que está disponível para locação já tem algum tempo. De acordo com o que apuramos a casa só pode ser alugada para fins comerciais, o que pode ser uma ótima chance para quem quer ter um escritório de advocacia, contabilidade ou mesmo consultório médico.

De acordo com o corretor Roberto da Imobiliária Novolar, o imóvel que tem 290 metros de área construída e quatro vagas de garagem pode ser alugado pelo valor de R$ 6000,00 (seis mil reais). Neste link você pode ver mais fotos do imóvel no site da imobiliária.

Infelizmente no anúncio não há qualquer menção ao histórico da casa em relação a Ayrton Senna, o que é uma falha inaceitável. Fosse em qualquer outro lugar do mundo esse seria o grande diferencial para a locação.

Em breve mostraremos mais endereços de Ayrton Senna em São Paulo, aguarde!

Foto de Ayrton Senna e cartão de visitas: Acervo de Armando Botelho Teixeira