Um dos bairros de nome mais bonito da Cidade de São Paulo, a Vila Esperança é um bairro basicamente residencial da zona leste paulistana.

Ali existem ainda um bom número de construções antigas que aos poucos vão sendo catalogadas aqui por nós, como o belíssimo casarão localizado na Rua Dr. Heládio.

É na Vila Esperança que existe também um tradicionalíssimo carnaval de rua já mostrado aqui no site. Ali também tem ótimas escolas, como o Colégio Olivetano.

Mas o que atrai nossos olhos no bairro são as inúmeras pequenas residências, bastante simples até, que existem espalhadas diversas ruas do bairro.

Muitos ao verem casas simples como esta questionam a necessidade de tê-las catalogadas aqui. Mas é o mais fácil de responder:

Casas assim são as mais vulneráveis a desaparecer, por não terem relevância arquitetônica e estarem em pontos distantes do centro, longe dos olhos dos elitistas membros do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, que ignoram a periferia com relativo desprezo.

Se por um lado eles não tem essa importância arquitetônica, por outro lado revelam muito do modo de viver de pessoas dos bairros paulistanos. Resumindo: toda casa conta uma história e portanto tem sua relevância para a identidade senão de uma cidade, ao menos de seu bairro.

clique na foto para ampliar

O bairro de Vila Esperança tem uma certa relevância para este escriba. Era o meio do caminho entre a casa de meus avós, na Vila Granada, e a minha escola na Vila Matilde.

Cruzava esta rua quase todos os dias no ônibus escolar e nos finais de semana no carro com meus pais. E me chama a atenção de que esta casa sempre esteve ali do mesmo jeito, salvo com as alterações na cor desde que me lembro, no mínimo desde 1980.

Destaque para flor na fachada que pode ser um simples ornamento ou o símbolo do construtor e que pode ser visto em outras casas do bairro.