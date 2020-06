Fico muito feliz quando andando por bairros que já tenho o costume de passar com certa frequência, acabo por me deparar com construções belas que não tinha registado imagens antes. Veja o caso deste imóvel no bairro do Belenzinho.

Localizado no número 347 da Rua São Leopoldo, bem esquina com a Rua Teixeira de Freitas, este imóvel de uso misto (comercial e residencial) é uma preciosidade. Sempre bem cuidado, pintado e preservado, trata-se de um estabelecimento comercial no térreo com três portas de acesso.

Nas extremidades do imóvel, ao nível da rua, é possível observar duas portas de acesso. Elas são entrada para os apartamentos sendo que um é maior (lado esquerdo pela Rua Teixeira de Freitas) que até tem janelas pra rua no térreo, e o outro menor que tem apenas uma porta que leva diretamente às escadas.

O andar superior, portanto, é divido – originalmente – em duas casas distintas. Evidentemente é possível que esta configuração original já não seja mais assim.

No topo do imóvel havia uma área aberta comum, que deveria servir de área de lazer, quintal e para pendurar roupas em varal. Entretanto há muitos anos foi instalado um telhado que serve de cobertura.

Chamo a atenção para o impecável estado de conservação deste imóvel. Ele antes era bege e agora está nesta combinação forte de cores com amarelo ouro, verde e cinza. Apesar de não ser uma escolha de cor exatamente perfeita para imóveis antigos o resultado é bastante satisfatório.

Todos os detalhes da fachada estão absolutamente preservados e até mesmo as três portas de enrolar do comércio são antigas e muito bem cuidados. No local funciona um pequeno bar e mercearia.

