O Cambuci mesmo com a recente verticalização que vem se alastrando pelo bairro, ainda é uma região com muitas construções antigas interessantes. Por li encontramos casas geminadas, sobrados, armazéns e muitos galpões industriais.

Construído no ano de 1932 esta construção de uso misto é um ótimo exemplo de imóveis antigos que podemos encontrar pelo bairro.

Trata-se de um armazém para uso comercial no térreo (funciona um bar atualmente) com uma residência no andar superior.

Na fachada o ano da construção – 1932

No passado, bem mais que nos tempos atuais, era bastante comum o proprietário do estabelecimento residir no andar de cima do seu comércio. Atualmente costumam estar alugados para terceiros.

É importante notar que o imóvel embora não esteja totalmente impecável, está muito bem conservado, com seus itens originais absolutamente preservados, incluindo portas, janelas e detalhes arquitetônicos. Uma única alteração se dá em uma das portas comerciais que foi transformada em janela do comércio ali instalado.

Em nossas pesquisas encontramos um telefone nos anos 1960 em nome de Casimiro Caleiro (número da época: 33-4673). Atualmente o imóvel consta como espólio de Antonio Tambasco.