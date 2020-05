Cruzamento das Avenidas Ipiranga e São João – 1936 e 2020

O mais famoso e conhecido cruzamento da Cidade de São Paulo entre as avenidas Ipiranga e São João já foi completamente diferente do que vemos hoje.

Quem por ali transita nos dias atuais pode não imaginar o quanto a Ipiranga, elevada a condição de avenida no ano de 1934 era estreita tal qual as suas vias paralelas como as ruas Auroras e Timbiras.

A duplicação começou a ocorrer na segunda metade da década de 1930 e trouxe a Avenida Ipiranga que estamos acostumados a ver nos dias atuais.

As imagens abaixo mostram um interessante quadro comparativo entre os anos de 1936 e 2020, basta arrastar para um lado ou para o outro para ver a diferença entre estas duas épocas:

Podemos observar que o atual leito da Avenida Ipiranga atualmente é exatamente onde os imóveis comerciais assobradados do lado direito da foto foram demolidos. No lado esquerdo também houve demolição da área onde os veículos da foto antiga estão estacionados

Ao fundo da foto de 1936 podemos observar o Edifício Martinelli ainda isolado, enquanto na foto de 2020 ele desaparece, tanto pelo posição da imagem com pela disposição de outros edifícios que tampam sua visualização. Por sua vez o Edifício Altino Arantes (Farol Santander) que ainda não existia na imagem antiga lá está no centro da fotografia.

Será que 1936 era melhor ou será 2020 ? Deixe sua opinião nos comentários.