Biografia de Tebas disponível para download

Se não podemos sair durante a quarentena, pelo menos vamos ler bastante e conhecer ainda mais de perto a história de São Paulo. Depois de disponibilizarmos ontem o livro “Artacho Jurado – Arquitetura Proibida” com um enorme número de downloads, em uma cortesia do autor, hoje temos outra obra à disposição de vocês:

Trata-de do excelente “Tebas – Um negro arquiteto na São Paulo escravocrata” de Abilio Ferreira.

A obra é um livro indispensável para todo paulistano ou interessado em descobrir um ponto nunca tão mostrado da nossa história, e que agora pode ser conhecido por todos.

Joaquim Pinto de Oliveira (*1721 +1811) nasceu na cidade de Santos como um escravo, que foi trazido do litoral paulista até São Paulo por um mestre-pedreiro português.

Eventualmente, Joaquim prestou serviços para as principais ordens católicas – os Beneditinos, os Carmelitas, e os Franciscanos – o contrataram para a construção do Largo São Bento, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, e o Largo de São Francisco, respectivamente.

Joaquim também serviu à Igreja Católica, construindo uma das torres, e a reforma da primeira Igreja da Sé.

Para ter acesso ao livro basta clicar no link abaixo. Aproveite para divulgar também para seus amigos e familiares esta ótima leitura, Tebas é um personagem de nossa história que precisar ser mais conhecido.

CLIQUE E FAÇA O DOWNLOAD DO LIVRO

Sobre o autor:

Abilio Ferreira é um dos 100 escritores estudados na antologia crítica Literatura e afro-descendência no Brasil, publicada em quatro volumes pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais em 2011 (ver também http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/469-abilio-ferreira).

Especialista em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), integra o Movimento pela Preservação e Valorização do Sítio Arqueológico dos Aflitos, no bairro paulistano da Liberdade. Organizou o livro Tebas: um negro arquiteto na São Paulo escravocrata (abordagens), lançado em março de 2019, numa parceria entre o Instituto para o Desenho Avançado (IDEA) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP).