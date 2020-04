Livro “Arquitetura Proibida” disponível para download

Se você está em casa durante esta quarentena e gostaria de um excelente livro sobre São Paulo para poder ler, temos aqui mais que uma ótima surpresa para vocês.

Esgotado nas livrarias e cada vez mais caro e raro de se encontrar nos sebos, a obra “Artacho Jurado – Arquitetura Proibida” está disponível aqui no São Paulo Antiga para download e leitura.

A iniciativa louvável é uma oferta de Ruy Eduardo Debs Franco, autor desta incrível obra que mostra a trajetória e as obras de Artacho Jurado, responsável por vários dos mais importantes e icônicos edifícios paulistanos, como o Planalto, Viadutos e tantos outros.

Para baixar basta clicar no link abaixo. Pelo tamanho do arquivo – 170 Mb – recomendamos o download via Wi-fi. Boa leitura a todos!

DOWNLOAD – ARTACHO JURADO, ARQUITETURA PROIBIDA

E aproveite também para assistir ao ótimo documentário “Arquitetura Proibida” que coletou depoimentos de profissionais e admiradores do trabalho de João Artacho Jurado: