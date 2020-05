O grafite é uma presença constante por toda a Cidade de São Paulo, uma espécie de monumento artístico contemporâneo que, ao contrário de estátuas e esculturas que são instaladas para perdurar, podem simplesmente desaparecer subitamente por inúmeros motivos.

Eles podem ser apagados, rabiscados com pichação ou mesmo ser substituídos por outros grafites etc…

Na Rua Cesário Ramalho nos números 801 a 809 um belo trabalho da famosa dupla brasileira OSGEMEOS resiste lindamente há 16 anos.

clique na foto para ampliar

A bela obra da dupla foi executada nas paredes e janelas emparedadas de uma casa que demolida pelo menos há 20 anos e que agora servem apenas de muro e, é claro, de mural.

De acordo com o site oficial de OSGEMEOS a obra é do ano de 2008, entretanto na assinatura que consta no canto superior esquerdo do mural está escrito “04”. O recorte abaixo deixa bem visível o número:

Existem outras obras deles espalhadas pelo bairro do Cambuci, bem como todos os cantos da capital paulista.