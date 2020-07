A influência árabe em São Paulo é profunda e pode ser observada em vários aspectos do cotidiano paulistano, desde a alimentação, costumes e também na arquitetura da cidade. Boa parte destas referências arquitetônicas do oriente médio já se foram, demolidas, ao longo da segunda metade do século XX, entretanto a mais relevante dessas influências não só resiste como está absolutamente preservada e atende pelo nome de Palacete Rosa.

Foto 1 – Vista externa do Palacete Rosa, no Ipiranga

Ao contrário da grande maioria dos industriais paulistanos do início do século 20, os Jafet ao invés de residirem na Avenida Paulista, que já se estabelecia como o principal endereço da elite de São Paulo, ultrapassando Campos Elíseos, optaram por residir no também elegante bairro do Ipiranga, ficando assim mais próximos de suas instalações fabris. Cerca de 20 palacetes foram erguidos pela família na região, sendo que atualmente apenas 6 sobreviveram, entre eles este.

Localizado no número 801 da Rua Bom Pastor, no bairro do Ipiranga, o palacete foi construído no ano de 1927 para servir de residência ao casal David e Munira Jafet, que ali viveram por décadas e criaram seus filhos Renee, Clemence, Edgard e Ibrahim.

Foto 2 – Detalhe do interior do palacete (clique para ampliar)

O estilo mourisco do palacete se reflete por toda a sua construção. Desde o exterior com seu minarete, suas colunas, relevos e seus arcos árabes quanto no interior da residência com seus afrescos, serralheria, e o delicado rendilhado que reveste paredes.

Foto 3 – Detalhe da fachada e do minarete (clique para ampliar)

O monumental hall de entrada reproduz fielmente o interior das mais ricas mesquitas do oriente médio e impressiona demais quem adentra à propriedade pela primeira vez. Já a sala da frente por sua vez, encanta pelos afrescos que nos remetem à música. Ainda no hall é possível contemplar a clarabóia com seus encantadores vitrais coloridos.

O piso do Palacete Rosa, de granilite, reluz com as peças de madrepérola nele incrustadas, dando um aspecto de sofisticação inigualável. Para acessar o andar superior utiliza-se uma impecável escadaria de mármore branco.

Foto 4 – A magnífica clarabóia no hall de entrada (clique para ampliar)

No andar superior, antes de acessar os dormitórios depara-se no amplo corredor com uma grande pintura na parede que ilustra uma cena de uma antiga imagem de uma cidade do oriente médio. Apesar de não haver referência escrita, afirma-se ser Bagdá.

Seus proprietários originais, David Jafet e Munira Jafet, faleceram respectivamente em 1951 e 1978. Apesar de não termos encontrado dados de até quando os Jafet residiram no imóvel, fonte de testemunho oral afirma que eles viveram no palacete até meados de 1949. De acordo com a lista telefônica para o ano de 1961 o local ainda possuía telefone em nome de Ibrahim Jafet – um dos filhos do casal – cujo número era 63-1372, possivelmente na condição de alugado a terceiro.

Foto 5 – Detalhes dos arabescos e afrescos do palacete (clique para ampliar)

O INSTITUTO SANTA OLGA

Em 1950 quando este ramo da família Jafet não mais residia no local, o Palacete Rosa passou a abrigar o Instituto Santa Olga.

Esta instituição consistia em um internato voltado para exclusivamente para meninas, especialmente filhas de imigrantes russos refugiados em São Paulo durante a II Guerra Mundial. A proximidade com uma igreja de rito russo pouco metros do palacete, talvez tenha ajudado na escolha.

O local era administrado pelas irmãs ursulinas e permaneceu em atividade até o final da década de 1990.

Foto 6 – O painel com cena de cidade do Oriente Médio (clique para ampliar)

A ERA GASPARETTO

No início dos anos 2000, depois de um período fechado e com início de um processo de deterioração, o Palacete Rosa é comprado para novamente servir de residência. Seu novo proprietário é o médium e psicólogo Luiz Antonio Gasparetto.

Antes mudar de maneira definitiva para seu novo lar, Gasparetto determina um minucioso processo de restauração no palacete, que é tombado como patrimônio histórico desde o ano de 1991. O trabalho consistiu em resgatar todo o esplendor do período áureo desta construção, compreendida entre os anos de 1927 e 1950.

Foto 7 – Detalhes da área da escadaria (clique para ampliar)

Instalado em um terreno de 1 mil m² o imóvel ocupa praticamente a totalidade do lote. A meta era recuperar todo o lado histórico, sem se privar de modernidades, respeitando o nível de tombamento local. Entre as inovações o palacete ganhou aquecimento à gás e nova hidráulica. Os Jafet, curiosamente, já haviam instalado algo bastante incomum em residências nos anos 1920: um elevador, que foi restaurado por Gasparetto.

As obras de restauro ficaram a cargo da arquiteta Josanda Ferreira e foram concluídas em 2009, quando Gasparetto passou definitivamente a residir no local até sua morte em 3 de maio de 2018. Desde seu falecimento o casarão está sendo mantido preservado e em dia por herdeiros, que optaram a colocá-lo à disposição do mercado para que venha a ter um novo dono.

RUMO A UM NOVO PROPRIETÁRIO

Esta relíquia mourisca instalada no mais famoso bairro do Brasil, o Ipiranga, berço da independência nacional, agora caminha para ter um novo dono.

Através da renomada Alfa Leilões, especializada no segmento imobiliário, será possível a um novo candidato dar lance no Palacete Rosa. Com abertura iniciada em junho e fechamento programado para 25 de agosto próximo, o leilão tem lance inicial em R$ 5.500.000,00.

Foto 8 – Restauração preservou todos os detalhes do palacete (clique para ampliar)

O novo proprietário dessa rara jóia paulistana terá a oportunidade de desfrutar não só de um pedaço importante da história paulistana, como também terá a honra de estar presente no bairro na ocasião do já próximo Bicentenário da Independência do Brasil, em 2022. Pouco depois poderá também celebrar do centenário do Palacete Rosa em 2027.

Em uma cidade onde o passado não é tratado com o devido respeito, viver em um pedaço da história viva de nossa nação e de São Paulo é um privilégio e tanto.

O arrematante leva não só a propriedade em si, mas toda a mobília e palacete também, sendo que boa parte delas podem ser observadas nas fotografias deste artigo. Aos interessados contatem a Alfa Leilões para obter maiores detalhes sobre tais objetos.

Foto 9 – Detalhe de um dos ambientes internos (clique para ampliar)

DADOS DA PROPRIEDADE: Nome: Palacete Rosa

Localização: Rua Bom Pastor, 801 – Ipiranga

Ano de construção: 1927

Ano de tombamento: 1991

Primeiros proprietários: David e Munira Jafet

Proprietário mais recente: Luiz Antonio Gasparetto

Área total construída: 1.221 m² ::: Área do terreno: 1087,50 m²

Lista de cômodos: pátio principal, sala de jogos, sala de estar, sala de jantar, sala das cristaleiras, chapelaria, lavabos (2), cozinha, elevador, ateliê, sala de estar do ateliê, sauna, sala da sauna, sala de descanso, depósito, dependência de empregados (cozinha, dormitório e banheiro), 3 dormitórios sendo 3 suítes e 2 suítes master com closet, depósito pequeno no 2º andar, sala de leitura, sala de tv, terraço, sala de máquinas do elevador, orquidário, posto de vigilância, garagem, sala de segurança, lavanderia, área de estender roupas, jardim coberto, quintal amplo descoberto, 2 portões de entrada de automóveis.

GALERIA DE FOTOS

Confira outras 60 fotografias internas e externas do Palacete Rosa, clique na miniatura para ampliar:

AGRADECIMENTO:

ALFA LEILÕES POR TER TORNADO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DESTE ARTIGO