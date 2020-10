Qual foi a primeira garagem automática de fato do Brasil ?

O trânsito das grandes cidades brasileiras já era um problema considerável no final da primeira metade do Século XX. Claro, levando-se em consideração os volumes de veículos de cada época, já naquele momento se discutia como estacionar um grande número de veículos no centro de São Paulo uma vez que quase a totalidade dos edifícios daquela região não possuía garagem em suas dependências.

Vale do Anhangabau em 1950, nada fácil de estacionar

A primeira solução veio em 1954 com a construção do primeiro edifício garagem de São Paulo, o Edifício Garagem América, na Rua Riachuelo e com saída também pela Avenida 23 de Maio.

Entretanto esta edificação – que inclusive é tombada como patrimônio histórico paulistano desde 2016 – não é automatizada, sendo que suas 500 vagas distribuídas em 15 andares são acessíveis com rampas duplas e o motorista – este sim – utiliza-se de elevadores.

Existia a ideia de implementar em São Paulo garagens automatizadas similares as que existiam nos Estados Unidos. Lá o conceito já era largamente utilizado em cidades como Nova York, Chicago etc. Faltava trazer o experimento para as terras brasileiras.

Garagem automática em Chicago em 1932

Isso aconteceria oficialmente em outubro de 1958, com a inauguração da primeira garagem automatizada do Brasil na Rua Araújo, nas proximidades da Praça da República. O anúncio abaixo, publicado nos principais jornais paulistanos mostrava a chegada da novidade:

Porem seria esse a primeira garagem automática de fato do Brasil ? Bem, a resposta é: não.

A primeira garagem automática de fato foi instalada no bairro do Cambuci nas próprias dependências da Elevadores Atlas, na número 202 da Rua Alexandre Levi:

O edifício garagem da Rua Alexandre Levi (clique para ampliar)

De acordo com nota divulgada na revista Automóveis e Acessórios*¹ a garagem automática da Rua Alexandre Levi foi construída a título experimental. O objetivo era testar a eficiência e a praticidade do sistema antes de ser colocado no mercado.

De acordo com o que foi possível averiguar mediante as escassas informações disponíveis, a estrutura permaneceu em funcionamento por aproximadamente um ano e os carros que eram estacionados eram de funcionários da empresa.

Com os testes finalizados e aprovados a estrutura foi desmontada. Atualmente não existe mais nada da Elevadores Atlas no local sendo a área ocupada por um condomínio chamado Reserva do Bosque.

Nota:

*1 – Revista Automóveis e Acessórios – Ano 11, Nº 132 pp 19