Prefeitura de Guarulhos inicia reforma da locomotiva “Dona Joaninha”

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta semana a reforma da locomotiva a vapor, popularmente conhecida como Maria Fumaça, localizada na praça Paschoal Thomeu, antiga IV Centenário, uma das principais entradas da cidade. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) em parceria com empresas privadas e sem custos ao município. A situação lamentável em que se encontrava já foi alvo de denúncia aqui pelo Instituto São Paulo Antiga.

Foto: Secretaria de Meio Ambiente / Guarulhos (divulgação)

Vandalizada e deteriorada pela ação do tempo por anos de negligência do poder público, a locomotiva, cujo nome é Dona Joaninha e é similar à que opera em Guarulhos pelo Tramway da Cantareira, já teve a pichação removida e recebeu aplicação de tinta de fundo preparadora e massa plástica para correção de desgastes.

antes do início da reforma, locomotiva estava em péssimo estado de conservação

As próximas etapas da restauração são a troca das peças enferrujadas, conserto da chaminé, aplicação da nova pintura e iluminação. De acordo com a secretaria responsável pelas obras o local será cercado com gradil para inibir novos atos de vandalismo.

A Secretaria de Meio Ambiente busca agora novas parcerias para a reforma da estação e da casa do chefe da estação, conhecida como Casa Amarela. O local é um conhecido ponto turístico da cidade e fica localizado onde era a antiga Estação Guarulhos da Estrada de Ferro Sorocabana (Tramway) cuja linha funcionou até o ano de 1964.

Foto: Secretaria de Meio Ambiente / Guarulhos (divulgação)

