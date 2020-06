Nem mesmo este período de quarentena aqui em São Paulo é capaz de oferecer uma trégua da especulação imobiliária contra os imóveis antigos na nossa cidade. A vítima do momento foi este casarão abaixo:

Localizado nos números 667 a 671 da Rua Frei Caneca, região de Cerqueira César, este casarão foi abaixo recentemente. De acordo com o nosso colaborador José Vignoli, era isso o que restava dele na noite de 3 de junho de 2020:

Foto: José Vignoli / Colaboração ao São Paulo Antiga

Restou apenas entulho e um pedaço da fachada deste charmoso e importante casarão que sempre alegrou a visão de todos que passam por esta importante rua paulistana, e que há anos apresenta-se como uma via saturada e em seu limite para receber novos empreendimentos. Basta uma passada em horários mesmo que não são de rush para observar que ali não há horários tranquilos.

Mesmo assim a prefeitura da capital ignora esse esgotamento urbano e concede alvará para mais um edifício ser construído e, por consequência, aumentando o trânsito e elevando ainda mais a saturação da região. O que vale é apenas a arrecadação de mais IPTU, deixando a qualidade de vida em segundo plano.

Sai a fachada da casa, entra a placa de futuro estande de vendas.

Foto: José Vignoli / Colaboração ao São Paulo Antiga

1 – O RESTAURANTE:

O último uso deste belo casarão do passado paulistano foi comercial, onde funcionou um ótimo restaurante o qual tive o prazer de frequentar por duas oportunidades: o Zeffiro Restaurante.

A lateral do casarão (clique para ampliar) / Foto: Divulgação

O estabelecimento ocupava a parte principal do casarão e era conhecido por ter um excelente cardápio, aliado ao bom gosto que reinava na decoração do espaço onde o imóvel centenário era decorado em seu interior com objetos que valorizavam ainda mais o ambiente tradicional em que ele se encontrava.

A área interna do Zeffiro (clique na foto para ampliar) / Crédito: Divulgação

O restaurante também era conhecido por eventos gastronômicos que realizava em seu espaço, como o ‘Chef por um dia‘ onde receberam pessoas como o artista plástico francês Mark Fletcher, que ofereceu um cardápio típico da França ou ainda a chef Sílvia Perotti que apresentou a culinária ayuvérdica.

Além dos eventos gastronômicos a casa chegou hospedar inúmeras exposições artísticas e culturais nos mais diversos ramos da arte, algo que agregou muito ao ótimo ambiente do Zeffiro.

Infelizmente a casa encerrou suas atividades em fevereiro de 2019, sendo que desde então o imóvel encontrava-se fechado. Na página oficial do restaurante no Facebook há publicações de despedida mas sem menções ao motivo.

Foto: Divulgação (clique para ampliar)

Embora a duração do restaurante seja um tanto quanto breve se comparado à toda a existência do imóvel, é sempre importante documentar a memória comercial da cidade, pois estabelecimentos como estes – mesmo que breve vida – fazem parte da memória paulistana e de seus indivíduos, como funcionários, proprietários, clientes etc.

Inaugurando em 2010, seus proprietários eram Eder Luiz Peres e, sua mulher, Vera Lucia Lorenzi Damaso, neta de Zeffiro.

2 – A RESIDÊNCIA:

Construído nas primeiras décadas do Século XX, o casarão foi residência do imigrante italiano Zeffiro Lorenzi, que chegou ao Brasil no já distante ano de 1913. O nome do restaurante era uma homenagem a ele que residiu no imóvel com sua esposa Erella Lorenzi até quando faleceu, em abril de 1984.

Criança com boneca na calçada do casarão (divulgação / Zeffiro Restaurante)

Pesquisando em uma antiga lista telefônica de São Paulo foi possível descobrir que Lorenzi mantinha uma oficina mecânica nos fundos do imóvel, mais precisamente no número 667. O estabelecimento chamava-se Auto Mecânica Zeffiro Lorenzi e seu número de telefone nos anos 1960 era 34-0909.

Se o casarão não existe mais, uma frase encontrada no ainda ativo site do restaurante hoje soa sem sentido: “os detalhes de uma casa que ainda resiste aos arranha-céus desta Metrópole” – infelizmente, não mais.

Veja mais fotos do imóvel:

