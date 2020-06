Rua Cel. Xavier de Toledo com Bráulio Gomes – 1926 e 2020

A transformação constante da paisagem urbana da capital paulista pode ser chocante, especialmente quando vemos comparativos de certas regiões do centro paulistano onde a mudança foi brutal.

Tome-se como exemplo a imagem abaixo, da Rua Cel Xavier de Toledo, esquina com a Rua Bráulio Gomes, já no distante ano de 1926:

Foto: Acervo Museu da Energia e Saneamento

Na imagem podemos conferir uma Rua Xavier de Toledo bem desértica, com obras na calçada (que é bem estreita, diga-se de passagem) e vemos os trilhos de bondes instalados sobre o calçamento de paralelepípedos da via.

No lado esquerdo da foto um homem uniformizado e uma criança observam o trabalho do fotógrafo, diante do que parece ser uma mercearia. Já ao fundo da imagem vemos um prédio, o maior da rua bem onde hoje é a entrada das escadarias do Metrô Anhangabaú. Por fim do lado direito, vemos após o paredão o casario da rua que dá acesso ao famoso Largo da Memória.

Viajando quase um século no tempo, chegamos a imagem abaixo do ano de 2020:

Foto: Reprodução Google Street View

Incrível como simplesmente tudo mudou em um século. Nada do que é observado na foto de 1926 é encontrado na imagem atual.

O calçamento é diferente – bem mais largo e decente para os pedestres – e o paralelepípedo deu lugar ao asfalto. Os trilhos de bonde desapareceram pois o que circula por ai desde a segunda metade da década de 1960 são os ônibus.

As casas baixas da primeira foto desapareceram por completo e até a iluminação da época – que era suspensa por cabos de aço – foi trocada pelos famosos “Postes da Light” tão belos e tão mal cuidados.

Por fim o único edifício que aparece na imagem de 1926, bem no centro da foto, também não está mais por ali. Foi demolido para dar lugar as escadarias da estação do metrô.

Abaixo você pode arrastar as duas imagens juntas para observar melhor as transformações: