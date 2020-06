São Paulo Antiga entrevista a empresária Lili Varella

Desde o mês de maio o Instituto São Paulo Antiga, através do jornalista Douglas Nascimento, está produzindo uma série de ‘lives’ em seu perfil do Instagram – @saopauloantiga – com diversas personalidades de grande relevância para São Paulo e personalidades do meio histórico, político e empresarial.

Já tivemos a oportunidade de conversar com os pré-candidatos à Prefeito de São Paulo, Andrea Matarazzo e Guilherme Boulos, com o pesquisador especializado em história das Indústrias Matarazzo e nosso colaborador José Vignoli entre outros.

Lili Varella

Nesta terça-feira, 23 de junho, a entrevistada será a empresária Lili Varella proprietária do bar Drosophyla, um dos estabelecimentos mais interessantes e charmosos de todo o centro de São Paulo. O bar está instalado em um belíssimo casarão da Rua Nestor Pestana e este ano celebra um século de sua construção.

Na foto um dos ambientes do Drosophyla (clique para ampliar)

Durante a entrevista abordaremos as dificuldades e estratégias para manter o estabelecimento durante a pandemia que fechou os bares, as diferenças em operar um bar em um casarão que é patrimônio histórico da cidade, as relações do Drosophyla com o centro histórico e muito mais.

A ‘live’ será às 19:00hs, participe ao vivo através do Instagram.