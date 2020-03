Fotografias e texto por Lucas Santoro em colaboração ao São Paulo Antiga

Ao passar pela rua Machado de Assis com um pouco mais de calma, indiferente à conturbada rotina da capital, é quase inevitável notar algumas belas construções oriundas da nossa Belle Époque paulistana, em uma via que há algumas décadas abrigou charmosos casarões.

Os desastrosos imóveis comerciais, disputando sua atenção com fachadas coloridas e acabamento grosseiro, sem quaisquer padrões, e os cada vez mais numerosos espigões podem distrair um pouco o olhar, mas ainda assim é possível contemplar algumas poucas preciosidades que restaram da primeira metade do século passado. Eis uma delas.

Localizado no número 150, este imóvel chama a atenção pelo bom estado de conservação e pelo capricho nos detalhes.

Os bem trabalhados capitéis das colunas, as madeiras do beiral – tão comuns antigamente – e as cores escolhidas para decorar as paredes e as partes de madeira chamam a atenção pelo bom gosto. A porta de ferro de folha dupla também satisfaz o olhar de quem por ventura torcer o pescoço ao passar por lá.

Porém, infelizmente, este casarão está com os dias contados. Com quase nenhuma descaracterização – exceto pela extensão feito ao gradil original, que arremata o muro baixinho (mas perdoável, vai!) – o casarão poderia fazer mais vista se não estivesse parcialmente encoberto por um grande cartaz trazendo as más novas.

Mais uma bela construção do passado que irá abaixo. Mas enquanto algum outro prédio de apartamentos feito às pressas não toma seu lugar, ainda é possível admirar seus belos e bem caprichados detalhes.

