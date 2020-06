Theatro Municipal oferece na internet gravações de bases instrumentais como material de estudo a músicos

O Theatro Municipal de São Paulo, ligado à Secretaria Municipal de Cultura, passa a disponibilizar na internet gravações solo em versões reduzidas para piano de peças muito emblemáticas do repertório sinfônico e importantes para a formação do músico, seja estudante ou profissional, independentemente do estágio da carreira. É o projeto Solistas Digitais .

Theatro Municipal de São Paulo (clique para ampliar)

Elaborado com cuidado técnico e em consonância com cada instrumento, os vídeos podem ser baixados gratuitamente no site do Theatro Municipal mediante preenchimento de formulário.

Os interessados ainda têm a oportunidade de gravar a sua versão tocando junto com a pianista Cecília Moita, da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. A concepção e filmagem são da própria Cecília, que produziu os vídeos de sua casa durante este período de restrições de convívio social por conta da pandemia.

A iniciativa em oferecer esse tipo de conteúdo, de caráter pedagógico, tem por objetivo servir de base de estudos aos candidatos inscritos para as audições de orquestra, concursos e festivais de música que precisam ter amplo domínio do repertório para serem aprovados nas provas. A partir de agora, quem toca violino, viola, violoncelo e contrabaixo (instrumentos de cordas), clarinete, flauta, fagote e oboé (madeiras) ou trompa, trompete e trombone (metais) passa a ter acesso a esse repertório básico de concertos, os chamados standards .

São peças compostas pelos austríacos Wolfgang A. Mozart, Joseph Haydn e Karl D. Dittersdorf, e os alemães Franz A. Hoffmeister e Ferdinand David. Todas, primeiro movimento. Confira a relação:

Violino: Concerto n. 3 em Sol maior, K. 216, de Wolfgang A. Mozart

Viola: Concerto em Ré maior, de Franz A. Hoffmeister

Violoncelo: Concerto em Dó maio, de Joseph Haydn

Contrabaixo: Concerto em Mi maior, de Karl D. Dittersdorf

Trompete: Concerto em Mi bemol maior, de Joseph Haydn

Trompa: Concerto n. 4 em Mi bemol maior, K. 495, de Wolfgang A. Mozart

Trombone: Concertino Op. 4, de Ferdinand David

Fagote: Concerto em Si bemol maior, K. 191, de Wolfgang A. Mozart

Oboé: Concerto em Dó maior, K. 314, de Wolfgang A. Mozart

Clarinete: Concerto em Lá maior, K. 622, de Wolfgang A. Mozart

Flauta: Concerto em Sol maior, K. 313, de Wolfgang A. Mozart

+ Municipal Online

Enquanto o Theatro Municipal de São Paulo segue fechado por determinação da prefeitura para evitar a propagação do novo coronavírus, o território digital é o novo palco.

Tem performances de câmara, cursos livres, gravações solo em versões reduzidas para piano, vídeos completos de espetáculos e lives com profissionais do Theatro. Tudo isso com acesso gratuito e irrestrito nas páginas do Theatro Municipal no Instagram, Facebook ou YouTube.

Não deixe de acompanhar também o Podcast Theatro Municipal, apresentado por Ligiana Costa. O último episódio traz uma conversa sobre culinária e ópera com o maestro Alessandro Sangiorgi, regente assistente da Orquestra Sinfônica Municipal, e o compositor Leonardo Martinelli.

+ Theatro Municipal de São Paulo: theatromunicipal.org.br